وزير الرياضة "الفيصل" يبارك للهلال بلوغه نصف نهائي كأس العالم

وتأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.