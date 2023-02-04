رياضة

وزير الرياضة "الفيصل" يبارك للهلال بلوغه نصف نهائي كأس العالم

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
سبق
سبق

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التهاني والتبريكات لفريق الهلال على بلوغه المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب .

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الوداد المغربي والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية".

وتأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز الفيصل
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نادي الهلال

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