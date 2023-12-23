مع نخبة أساطير الكرة العالمية.. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يزور مركز التدريب الإقليمي بجدة

زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، مركز التدريب الإقليمي بجدة، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائبه لمياء بهيان، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم ونخبة من أساطير الكرة العالمية.
والتقى إنفانتينو خلال الزيارة مع اللاعبين واللاعبات من المواهب بمركز التدريب الإقليمي، مشيدًا بالإمكانات المتميزة التي يتمتع بها المركز ليعكس التطور الكبير للمملكة على مستوى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم وتطبيق أحدث المعايير في الاهتمام بالنشء.
واستمع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى شرح مفصل من المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت عن عمل المركز وخططه المستقبلية والتي تنطلق من استراتيجية عمل الاتحاد السعودي للنهوض بمراكز التدريب الإقليمية بما يخدم كرة القدم السعودية.
من جانب آخر قال رئيس الاتحاد السعودي إن زيارة إنفانتينو لمركز التدريب الإقليمي في جدة والتي جاءت على هامش حضوره بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، تمثل أهمية كبيرة بشأن اطلاع "فيفا" على العمل الذي تشهده كرة القدم في المملكة على مستوى توسيع قاعدة اللعبة بين سائر الفئات السنية بما يُسهم في اكتشاف المواهب وهو ما يواكب استراتيجية الاتحاد الدولي مع الاتحادات الأعضاء.