مع نخبة أساطير الكرة العالمية.. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يزور مركز التدريب الإقليمي بجدة

من جانب آخر قال رئيس الاتحاد السعودي إن زيارة إنفانتينو لمركز التدريب الإقليمي في جدة والتي جاءت على هامش حضوره بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، تمثل أهمية كبيرة بشأن اطلاع "فيفا" على العمل الذي تشهده كرة القدم في المملكة على مستوى توسيع قاعدة اللعبة بين سائر الفئات السنية بما يُسهم في اكتشاف المواهب وهو ما يواكب استراتيجية الاتحاد الدولي مع الاتحادات الأعضاء.