حتى 2026.. الإنجليزي "جوردان هندرسون" يدعم وسط الاتفاق

أتمّت إدارةُ نادي الاتفاق التوقيعَ مع قائد ليفربول الإنجليزي "جوردان هندرسون"؛ وذلك ليدعم وسط الاتفاق حتى 2026.
وجرت مراسم التوقيع في أحد فنادق مدينة مانشستر، بحضور نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل.
الجدير بالذكر أن "هندرسون" يعتبر قائدًا أسطوريًّا في ليفربول؛ حيث تسلّم القيادة من الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق الحالي.
ومن جهته أعرب نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل عن سعادته بالتوقيع رسميًّا مع قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون؛ لكي يتولّى قيادة وسط الاتفاق لمدة 3 أعوام؛ حيث وصف المسحلُ الصفقةَ بأنها ضمن سلسلة أفضل الصفقات العالمية على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023/ 24.
وأعرب المسحل عن شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ وذلك لدعمهم السخي في كل المجالات، ومن ضمنها المجال الرياضي، والشكر موصول إلى الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة؛ لدعمه المتواصل لكل الأندية الرياضية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الكرة السعودية من حراك وتطوّر كبير خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولًا، ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة، حفظها الله.
وقال المسحل: "لا شك بأن هندرسون إضافة مميزة؛ حيث أتممنا الصفقة بعد توصية المدير الرياضي إلكو شاتوري والجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، والذي زامله كلاعب ويعرف إمكانياته وقدراته التي يحتاجها الاتفاق خلال المرحلة المقبلة".
واختتم: "بالتعاقد مع قائد ليفربول لينضم إلى زملائه الجدد المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي والمدافع الإسكتلندي جاك هيندري، والعمل قائم على عدد من الإضافات لدعم صفوف فارس الدهناء".