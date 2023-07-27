حتى 2026.. الإنجليزي "جوردان هندرسون" يدعم وسط الاتفاق

وأعرب المسحل عن شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ وذلك لدعمهم السخي في كل المجالات، ومن ضمنها المجال الرياضي، والشكر موصول إلى الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة؛ لدعمه المتواصل لكل الأندية الرياضية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الكرة السعودية من حراك وتطوّر كبير خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولًا، ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة، حفظها الله.