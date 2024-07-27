الجوادان معلا وانهمر يحصدان كأس الهدا وشبرا

ويدعو نادي سباقات الخيل الزوار للاستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، بشكل مجاني مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليّات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسة.