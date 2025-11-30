رهف الجوهي تحصد جائزة أفضل مدربة تايكوندو في بطولة قطر 2025

حقّقت المدربة السعودية رهف الجوهي إنجازًا رياضيًا جديدًا بفوزها بجائزة أفضل مدربة في بطولة قطر المفتوحة للتايكوندو 2025 المصنّفة G-1، بعد أداء لافت لفريق القادسية تحت قيادتها الفنية.
وأعربت الجوهي عن فخرها بهذا التتويج، مؤكدة أنه يمثل محطة مهمة في مسيرتها، وإهداءً للوطن والقيادة الرياضية وأسرة نادي القادسية وجميع اللاعبات، مشيرة إلى أن الإنجاز يعكس طموح المرأة السعودية وحجم العمل الذي تبذله في الساحة الرياضية.
وتُعد الجوهي من الكفاءات النسائية البارزة في التايكوندو السعودي، حيث جمعت بين تجربتها كلاعبة في المنتخب وتميزها كمدربة، لتكون أول سعودية تنافس على القمة في البطولات الإقليمية والدولية.
وعلى المستوى المحلي، قادت فريق القادسية لتحقيق المركز الأول في فئة الشباب والثاني في فئة البراعم لثلاثة أعوام متتالية، كما واصلت الحضور الدولي من خلال المشاركات الخارجية وصناعة جيل جديد من اللاعبات المنضمات لصفوف المنتخب الوطني.
وتُعد الجوهي من الرائدات في مجال تمكين المرأة رياضيًا، حيث أسست أول فريق سيدات للتايكوندو في المنطقة الشرقية بنادي الخبر، وأسهمت في تطوير الكفاءات النسائية في الجهاز الفني للمنتخب السعودي للسيدات، مؤكدة أن "القادم أجمل" في ظل الدعم الكبير للرياضة النسائية في المملكة.