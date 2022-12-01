استمرار فعاليات البيت السعودي في كورنيش الدوحة طوال أيام المونديال

يشتمل البيت السعودي على 10 أجنحة تقام فيها 21 فعالية، تهدف إلى إثراء تجربة المشجعين في المونديال، حيث تتجمع يومياً الجماهير السعودية والعربية من الساعة 12 ظهراً حتى 12 مساء لمشاهدة مباريات كأس العالم التي يتم عرضها على شاشات ضخمة، وتتم خلال الفعاليات إقامة العديد من الحفلات الغنائية المتنوعة.