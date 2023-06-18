إيطاليا تهزم هولندا وتحرز المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية

أحرز المنتخبُ الإيطالي المركزَ الثالث في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بفوزه على نظيره الهولندي 3-2، اليوم الأحد على ملعب "دي غرولش فيسته" بهولندا، في مباراة تحديد المركز الثالث لموسم 2022/ 2023.
بادر المنتخب الإيطالي لافتتاح باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، عن طريق الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو، قبل أن يضاعف زميله دافيد فراتسي النتيجة بحلول الدقيقة 20.
وتمكّنت هولندا من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68، عن طريق البديل ستيفن بيرجوين، لكن الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة 72، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 89.
يذكر أن المباراة النهائية للبطولة سوف تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، بين منتخبَي إسبانيا وكرواتيا، في مدينة فاينورد الهولندية؛ حيث يتطلع كل منهما للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.