إيطاليا تهزم هولندا وتحرز المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية

وتمكّنت هولندا من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68، عن طريق البديل ستيفن بيرجوين، لكن الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة 72، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 89.