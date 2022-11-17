اتحاد القدم يعلن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة adidas لأربع سنوات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة adidas لرعاية قمصان المنتخبات الوطنية، بدءًا من مطلع العام المقبل 2023 وحتى عام 2026، إلى جانب ظهور إعلامي لشعارها على جميع منصّات الوسائل الإعلامية.
واعتبارًا من شهر مارس 2023 ستكون شركة adidas المورّد الوحيد لجميع ملابس التدريب والمباريات الخاصة بالمنتخبات الوطنية السعودية، بما في ذلك فريق الرجال والنساء ومختلف الفئات السنيّة.
وتأتي اتفاقية الشراكة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو مزيد من التطوير الذي تشهده الكرة السعودية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع الشركاء الذين يساهمون في هذا الأمر؛ وهو ما يصبّ في صالح كرة القدم في المملكة.
وستعمل الشراكة الجديدة مع adidas على تطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء المملكة؛ بهدف تعزيز قدرات منتخب السيّدات على المنافسة دوليًّا؛ حيث ستشمل الشراكة استثمار adidas بكرة القدم النسائية في مختلف مناطق المملكة بهدف توفير فرص جديدة للاعبات لتحقيق قدراتهم.
من جانبه رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر حسن المسحل، بالشراكة الجديدة مع adidas، متطلعًا إلى أن تكون هذه الشراكة مع العلامة التجارية الرائدة عالميًّا انطلاقةً للوصول إلى آفاق جديدة للكرة السعودية، بدعم سخي من قِبل القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2023.
في المقابل أعرب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة adidas بلال فارس، عن فخره بهذه الشراكة مع الاتحاد السعودي، معربًا كذلك عن سعادته بدعم استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم في المملكة عبر جميع الفئات، لافتًا إلى أن هذه الشراكة ستحقق الطموحات الأوسع للعلامة التجارية لزيادة المشاركة الرياضية في جميع أنحاء المملكة.