اتحاد القدم يعلن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة adidas لأربع سنوات

من جانبه رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر حسن المسحل، بالشراكة الجديدة مع adidas، متطلعًا إلى أن تكون هذه الشراكة مع العلامة التجارية الرائدة عالميًّا انطلاقةً للوصول إلى آفاق جديدة للكرة السعودية، بدعم سخي من قِبل القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2023.