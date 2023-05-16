أندية برازيلية كبيرة تتنافس للتعاقد مع ميشيل ديلغادو لاعب الهلال

وأفاد الموقع بأن ديلغادو الذي أصبح مستقبله غير مؤكد مع الهلال، بعد تداول أنباء عن رغبة اللاعب والهلال في فك الارتباط بينهما، سيضمن اللعب في أحد الفرق الرئيسية في البرازيل.