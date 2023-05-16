أندية برازيلية كبيرة تتنافس للتعاقد مع ميشيل ديلغادو لاعب الهلال

كشف موقع "radaresportes" البرازيلي عن تنافس كبير من أندية البرازيل للتعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأفاد الموقع بأن ديلغادو الذي أصبح مستقبله غير مؤكد مع الهلال، بعد تداول أنباء عن رغبة اللاعب والهلال في فك الارتباط بينهما، سيضمن اللعب في أحد الفرق الرئيسية في البرازيل.
وقال الموقع إن من أبرز الأندية البرازيلية المهتمة بالتعاقد مع لاعب الهلال: ساو باولو، بالميراس، كورينثيانز، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال، بالإضافة إلى أتليتكو إم جي.
وانتقل ميشيل صاحب الـ27 عاماً، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادماً من فلامنغو البرازيلي.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.