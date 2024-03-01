"الرياض" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الأخدود"

نجح فريق الرياض في العودة لسكة الانتصارات بعد تغلبه خارج قواعده على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف مساء يوم الجمعة على مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.