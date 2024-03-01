"الرياض" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الأخدود"

نجح فريق الرياض في العودة لسكة الانتصارات بعد تغلبه خارج قواعده على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف مساء يوم الجمعة على مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
تقدم فريق الرياض أولاً عبر المهاجم ناوليدج موسونا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع للشوط الأول بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس برأسه داخل الشباك.
وأدرك النيجيري سافيور جودوين التعادل لمصلحة أصحاب الضيافة من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة 74 من زمن المباراة.
وتمكن المهاجم الجامايكي أندري غراي من إضافة الهدف الثاني لفريق الرياض مستغلاً خطأ فادحاً من حارس الأخدود باولو فيتور ليسدد الكرة في الشباك قبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.
بهذه النتيجة رفع الرياض رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد الأخدود عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.