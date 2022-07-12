أبها تحتضن كأس العرب للشباب بمشاركة 18 منتخبًا .. وعسير ترحب بالعرب

وكانت النسخة السابعة من البطولة أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة عام 2021 وتوج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر, وستُلعب منافسات البطولة القادمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.