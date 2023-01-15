في بطولة كأس العالم.. أخضر اليد يبحث عن تأهّل تاريخي أمام المستضيف "بولندا" ‏

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عن كسب مواجهته أمام المستضيف منتخب بولندا، في ختام دور المجموعات التمهيدي من بطولة كأس العالم لمنتخبات الرجال بنسختها الثامنة والعشرين "بولندا والسويد 2023" وضمان التأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما غدًا الاثنين، عند الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، على صالة "سبوديك أرينا" في مدينة كاتوفيتس البولندية.