صحيفة إسبانية: "نيوكاسل يونايتد" يستهدف التعاقد مع 3 لاعبين من "دوري روشن"

وأفادت الصحيفة بأن نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، مشيرًا إلى أن اللاعب قد أبدى رضاه عن لعبه في السعودية، لكن المصادر تشير إلى أن نيفيز قد يفكر في العودة إلى إنجلترا في الصيف المقبل لاهتمام أندية الدوري الإنجليزي به .