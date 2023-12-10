صحيفة إسبانية: "نيوكاسل يونايتد" يستهدف التعاقد مع 3 لاعبين من "دوري روشن"
كشفت صحيفة "fichajes" الإسبانية عن وجود 3 لاعبين عالميين بدوري روشن السعودي للمحترفين، يستهدف مسؤولو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفادت الصحيفة بأن نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، مشيرًا إلى أن اللاعب قد أبدى رضاه عن لعبه في السعودية، لكن المصادر تشير إلى أن نيفيز قد يفكر في العودة إلى إنجلترا في الصيف المقبل لاهتمام أندية الدوري الإنجليزي به .
وكان نيفيز قد صرح في وقت سابق إنه لن ينضم إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة، وأنه يريد البقاء في نادي الهلال ولن يذهب إلى أي مكان، وأنه سعيد في الدوري السعودي.
وقالت الصحيفة الإسبانية إنه يوجد مناقشات أيضًا عن رغبة مسؤولي النادي الإنجليزي في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط الهلال.