بعد غياب عامين.. شراحيلي يرد على المشككين بـ85 دقيقة ويؤكد: إشاعات الجماهير تؤلمني

في أول ظهور له بعد غياب دام عامين، أكد لاعب نادي الاتحاد أحمد شراحيلي أن مشاركته في مواجهة فريقه أمام نيوم ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي كانت أفضل رد على المشككين في جاهزيته.
وفي تصريحاته لقنوات "ثمانية"، أوضح شراحيلي أنه لا يلتفت للشائعات المتداولة خارج أسوار النادي، مشددًا على أن أي معلومة لا تصدر عن الحساب الرسمي تُعد إشاعة لا أساس لها.
وقال: "تضايقت من بعض الأحاديث التي تم تداولها مؤخرًا، خاصة تلك التي شككت في جاهزيتي الفنية، وبعضها جاء حتى من جماهير الاتحاد، وهذا ما أزعجني".
وأضاف: "أنا دائمًا تحت رهن إشارة المدرب، واليوم عندما احتاجني الفريق، لعبت 85 دقيقة وهذا أفضل رد".
ووجّه شكره للجماهير التي حضرت وساندته، مؤكدًا أن خروجه من المباراة كان بدافع الإرهاق فقط، نافياً وجود أي إصابة.