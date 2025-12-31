بعد غياب عامين.. شراحيلي يرد على المشككين بـ85 دقيقة ويؤكد: إشاعات الجماهير تؤلمني

في أول ظهور له بعد غياب دام عامين، أكد لاعب نادي الاتحاد أحمد شراحيلي أن مشاركته في مواجهة فريقه أمام نيوم ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي كانت أفضل رد على المشككين في جاهزيته.