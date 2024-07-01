ختام برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية لموسم 2024-2023

اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الأولى من برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية لموسم 2024-2023، والذي انطلق في شهر يونيو 2023 بهدف رفع مستوى الاحترافية للأندية ودعم استدامتها في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات.
وكان قد خصص البرنامج مبلغ 49.920.000 ريال سعودي، لتعزيز البنية التحتية للفرق المشاركة، وتطويرها فنيا وإداريا، ورفع مستوى المسابقات النسائية.
ومن أبرز معايير الدعم الإلزامية؛ بناء خطة إستراتيجية وهيكل تنظيمي شامل، وتوظيف كفاءات في المجالات الإدارية والفنية والطبية، وتعيين مدربات سعوديات ضمن الجهاز الفني.
كما تضمنت المعايير الاختيارية؛ إنشاء فريق ناشئات تحت 17 عام وفريق أول لكرة الصالات للسيدات، بالإضافة لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبات السعوديات.
- إنفاق 53% من الميزانية المخصصة لدعم الفرق.
- شمل البرنامج 34 فريقاً من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات خلال الموسم الماضي.
- توقيع الفرق 86 عقد احترافي مع لاعبات سعوديات في الدوري الممتاز، مما ساهم في رفع مستوى المنافسة والأداء في البطولات المحلية.
- 91 % من إجمالي عدد الفرق المشاركة في البرنامج يمتلكون مدرباً حاصلاً على رخصة A التدريبية على الأقل، مما يعكس التزامهم بالتطوير الفني وتحقيق النتائج المرضية في المسابقات المحلية.
- 24 % من المديرين الفنيين للفرق حاصلين على رخصة PRO، مما يظهر التزام الفرق بالاستثمار في رفع مستوى خبرة الأجهزة الفنية.
المواهب الناشئة:
- 56 % من فرق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات أنشأت فرقاً للفئات السنية تحت 17 عام، مؤكدةً اهتمامها بالمواهب الناشئة.
- 47 % من الفرق المشاركة طوّرت إستراتيجيات متكاملة تساهم في تحقيق رؤية طويلة الأمد تتضمن خطط تطويرية للمشاركات المحلية والدولية.
من جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد، على الإنجازات الملموسة لبرنامج دعم وتطوير الفرق النسائية لموسم 2024-2023، حيث ساهم البرنامج بشكل كبير في تحفيز الفرق على العمل والنمو، وبفضل هذه الجهود، تقدمت كرة القدم النسائية نحو مستويات جديدة من التقدم.