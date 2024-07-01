ختام برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية لموسم 2024-2023

من جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد، على الإنجازات الملموسة لبرنامج دعم وتطوير الفرق النسائية لموسم 2024-2023، حيث ساهم البرنامج بشكل كبير في تحفيز الفرق على العمل والنمو، وبفضل هذه الجهود، تقدمت كرة القدم النسائية نحو مستويات جديدة من التقدم.