الفائز يواجه النصر في النهائي.. الأهلي والقادسية في نصف نهائي كأس السوبر

وكان فريق النصر قد حجز بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 2-1 مساء اليوم، وينتظر مواجهة الفائز من لقاء الغد في النهائي المرتقب يوم السبت المقبل.