الفائز يواجه النصر في النهائي.. الأهلي والقادسية في نصف نهائي كأس السوبر

تُختتم غدًا الأربعاء مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2025، بمواجهة تجمع الأهلي بالقادسية على ملعب هونغ كونغ، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.
ويخوض الأهلي اللقاء بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، بعد أن تلقى دعوة للمشاركة في البطولة عقب اعتذار الهلال بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا. ويأمل الأهلي في بلوغ النهائي وتقديم بداية قوية للموسم.
في المقابل، يسجل القادسية ظهوره التاريخي الأول في البطولة بقيادة مدربه الإسباني ميغيل غونزاليس، ساعيًا إلى تحقيق مفاجأة وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وكان فريق النصر قد حجز بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 2-1 مساء اليوم، وينتظر مواجهة الفائز من لقاء الغد في النهائي المرتقب يوم السبت المقبل.