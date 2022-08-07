"الأخضر السعودي" الشاب بطلاً لكأس العرب على حساب شقيقه "المصري"

تُوِّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ببطولة كأس العرب للشباب، وهي البطولة التي احتضنتها السعودية مؤخرًا، وذلك على حساب شقيقه المصري.
واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح عقب نهاية الوقتَيْن الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.
هدف المنتخب السعودي سجله اللاعب عبدالعزيز العليوة في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل المنتخب المصري في الدقيقة الـ49 من عمر المباراة عن طريق اللاعب صلاح الدين.
وكان منتخب مصر قد تأهل لنهائي بطولة كأس العرب للشباب بعد الفوز على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي.
وفي السياق ذاته كان المنتخب السعودي قد تأهل للدور نفسه بعد فوزه الكاسح على منتخب فلسطين بخماسية دون رد.