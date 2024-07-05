انطلاق بطولة موسم جدة الدولية للموتوسيرف بكورنيش أبحر

وتأتي إقامة البطولة في كورنيش أبحر لكونه يتضمن مناطق مميزة عدة، توفر تجربة متنوعة للزوار، مثل المسارات الساحلية، والشواطئ التي تتيح مسارات مشي ممتدة على طول الساحل؛ ما يمكِّن للزوار من الاستمتاع بمشاهدة البحر الجميل والهواء النقي، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات العالمية والمحلية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية، مثل ألعاب المياه والأنشطة الرياضية على الشاطئ؛ ما يجعلها وجهة مثالية للأسر والأفراد لقضاء وقت ممتع.