"فيصل بن بندر" يدشن متحف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

وبهذه المناسبة، قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "يمثل افتتاح متحف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية علامة فارقة في تاريخه وفي مسيرة المملكة العربية السعودية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وتحتفي هذه الوجهة المميزة بشغف السعوديين بعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتسلط الضوء على التأثير الكبير الذي حققته المملكة في الساحة العالمية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. وفي بلدٍ يفخر بتاريخه ويعتز بتقاليده الأصيلة، نتشرف ببناء صرحٍ يعكس حداثة المملكة وتطلعها نحو المستقبل. ولم يكن ليتحقق كل ذلك لولا توفيق الله عز وجل، ومن ثم الدعم غير المحدود من قبل سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – والعمل الدؤوب لمنسوبي الاتحاد وجميع شركاء النجاح. ما زالت الرحلة مستمرة ونأمل بأن نُوفّق في تقديم المزيد لهذا الوطن المعطاء".