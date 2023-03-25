"المسحل" يكرّم كابتن المنتخب الوطني للسيدات "بيان صدقة"

وخاض المنتخب السعودي للسيدات منذ تأسيسه عام 2021م، حتى الآن؛ 9 مباريات، توّج خلالها بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي؛ الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي؛ ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.