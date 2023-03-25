"المسحل" يكرّم كابتن المنتخب الوطني للسيدات "بيان صدقة"

كرّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، كابتن المنتخب الوطني للسيدات "بيان صدقة"، بعد دخول منتخب السيدات أمس تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد أقلّ من عامين على تأسيسه، بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.
وخاض المنتخب السعودي للسيدات منذ تأسيسه عام 2021م، حتى الآن؛ 9 مباريات، توّج خلالها بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي؛ الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي؛ ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
يذكر أن المنتخب السعودي للسيدات دخل إلى تصنيف الفيفا ليحتلّ المركز الـ171 عالميًّا.