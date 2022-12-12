كأس العالم فيفا قطر 2022.. الليلة في قمة الأرجنتين وكرواتيا .. نهاية "حلم" ميسي "أم" لوكا مودريتش

يسعى قائد الأرجنتين "ليونيل ميسي" ونظيره قائد كرواتيا "لوكا مودريتش" إلى إنهاء مسيرتهما مع منتخب بلادهما، من خلال "حلم" الثنائي ألا وهو بلوغ نهائي مونديال قطر 2022 أولاً، ومن ثم خطف اللقب، لتسجيل بصمة ختام لحياة كروية حافلة بالإنجازات مع أنديتهم أو فردية، لكن ينقصهم التتويج مع المنتخب.