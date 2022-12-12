كأس العالم فيفا قطر 2022.. الليلة في قمة الأرجنتين وكرواتيا .. نهاية "حلم" ميسي "أم" لوكا مودريتش

يحتضن ملعب لوسيل ، عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت مكة المكرمة) قمة منتظرة، في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، تجمع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم (الحاصل على لقبين) ونظيره كرواتيا ( وصيف مونديال روسيا 2018).
جاء تأهل "التانغو" الأرجنتيني عبر بوابة هولندا، في دور الـ16، فيما تأهلت كرواتيا من خلال البوابة الأصعب البرازيل . وكلاهما بلغا نصف النهائي عبر ركلات الترجيح في المواجهتين.
يسعى قائد الأرجنتين "ليونيل ميسي" ونظيره قائد كرواتيا "لوكا مودريتش" إلى إنهاء مسيرتهما مع منتخب بلادهما، من خلال "حلم" الثنائي ألا وهو بلوغ نهائي مونديال قطر 2022 أولاً، ومن ثم خطف اللقب، لتسجيل بصمة ختام لحياة كروية حافلة بالإنجازات مع أنديتهم أو فردية، لكن ينقصهم التتويج مع المنتخب.
وتبقى الكلمة بيد اللاعبين ومدربي المنتخبين الوطنيين "الأرجنتيني سكالوني" و"الكرواتي زلاتكو".