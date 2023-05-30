"كورينثيانز" البرازيلي يدرس التعاقد مع "ديلغادو" و"كويلار" نجمي "الهلال"

يُذكر أن العديد من الأندية البرازيلية أبدت سابقًا اهتمامها بالتعاقد مع لاعبي الهلال مثل: ساو باولو، بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال .