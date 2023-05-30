"كورينثيانز" البرازيلي يدرس التعاقد مع "ديلغادو" و"كويلار" نجمي "الهلال"

كشفت صحيفة "globo" البرازيلية عن اهتمام نادي كورينثيانز البرازيلي بالتعاقد مع لاعبي الهلال البرازيلي ميشيل ديلغادو، والكولومبي غوستافو كويلار.
ووفقًا للموقع البرازيلي فإن النادي البرازيلي يراقب لاعبي الهلال، ولكن إدراة كورينثيانز ترى أن التفاوض صعب، لأن الهلال هو أحد الأندية الغنية بالسعودية، ما يجعل تكلفة شراء اللاعبين عالية .
يُذكر أن العديد من الأندية البرازيلية أبدت سابقًا اهتمامها بالتعاقد مع لاعبي الهلال مثل: ساو باولو، بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال .
وانتقل ميشيل صاحب الـ27 عامًا، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.
وأعلن نادي الهلال سابقًا تمديد عقد لاعب وسط الفريق كويلار، لمدة موسم إضافي حيث ينتهي عقده في 2024.