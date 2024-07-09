الأهلي يختار جناح أتالانتا بديلاً للفرنسي آلان سان ماكسيمان

وشدد الصحفي عبر حسابه الشخصي بمنصة (إكس) على أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال جارية من أجل ضم جناح أتالانتا الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2026.