الأهلي يختار جناح أتالانتا بديلاً للفرنسي آلان سان ماكسيمان

وضعت إدارة النادي الأهلي النيجيري أديمولا لوكمان جناح أتالانتا الإيطالي ضمن خياراتها؛ ليكون بديلاً للفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي يقترب من الرحيل.
وأكدت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن ماتياس يايسله مدرب الأهلي يرغب في الاستغناء عن خدمات ماكسيمان، كما أن اللاعب يقترب من الانضمام لصفوف فنربخشة التركي.
وقال الصحفي "نبيل ديجليت" إنه بينما ماكسيمان مستهدف من قِبل فنربخشة بطلب من مورينيو فإن الأهلي يبحث عن بديل له، ووضع الأولوية للنيجيري أديمولا لوكمان.
وشدد الصحفي عبر حسابه الشخصي بمنصة (إكس) على أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال جارية من أجل ضم جناح أتالانتا الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2026.
وسبق أن ذكرت تقارير أن نادي الاتحاد قدم عرضًا جديدًا لجناح أتالانتا الإيطالي لوكمان، براتب سنوي يقارب 11 مليون يورو؛ لمحاولة كسب خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت تقارير أخرى بأن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، ويحظى باهتمام أيضًا من أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، التي أبدت اهتمامها بلاعب أتالانتا لوكمان لتدعيم صفوفها.