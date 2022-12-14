أخضر اليد يختتم أولى مراحل الاستعداد لبطولة العالم "بولندا - السويد 2023"

وضمت قائمة المنتخب السعودي 20 لاعباً وهم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، جهاد أبو علوة، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، مصطفى الحسن، عبدالله الحماد، فيما غاب: محمد العباس، حسين المحسن، محمد السالم لظروف الإصابة وظروف عائلية، على أن يلتحق الجميع بالمعسكر الداخلي في حال زوال ظروفهم.