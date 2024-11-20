الأهلي يعلن خطته الإستراتيجية للعقد القادم.. تعرف عليها

أعلنت شركة نادي الأهلي السعودي، إطلاق خطتها الإستراتيجية الجديدة للأعوام العشرة المقبلة والتي تستهدف التطوير الشامل للنادي ليكون مجتمعاً رياضياً متكاملاً، كونه يحظى بإرث تاريخي وقاعدة من المواهب واللاعبين لتحقيق الإنجازات المميزة في رياضة كرة القدم والرياضات الأخرى ذات الأولوية على المستويين المحلي والعالمي.
وتعد هذه الإستراتيجية رؤية طويلة الأجل لمستقبل النادي ترتكز على دعم أنظمة الحوكمة وخلق الفرص التجارية وتحديد مسار النمو المستدام، وتشمل النقاط الرئيسة للإستراتيجية ما يلي:
مقر رئيسي جديد: بناء مقر جديد للنادي بتصميم حديث بإشراف أفضـل المهندسين المعماريين فـي العالم على مساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع بمدينة جدة حيث سيكون المقر عبارة عن مدينة رياضية متكاملة تعكس التقدم الهائل للنادي ورؤيته المستقبلية الطموحة.
رعاية المواهب: دعم اللاعبين الشباب والفئات العمرية الواعدة من خلال تعزيز فرص التطور المتاحة لتمكينهم من التميز والنجاح وحصد الإنجازات الوطنية في مختلف الرياضات فضلاً عن رعاية المواهب السعودية ليكون النادي نموذجاً فريداً في هذا المجال.
الرؤية المالية: نجحت شركة نادي الأهلي في خفض مستويات الديون لديها بنسبة 95% ويجري العمل حاليا على تنويع مصادر الدخل وبناء نموذج مالي مستدام، حيـث تـم إطلاق متجر إلكتروني جديد إضافة إلى أربعة متاجر لبيع منتجات النادي، في حين تم تحديث برنامج العضويـة بحيث يساهم في زيادة الإيرادات.
الحوكمة: بناء الأسس التنظيميـة المتينة وإنشاء وظائف الدعم اللازمة والهيئات الإدارية الفعالة، فضلاً عن ضمان أفضل ممارسات الحوكمة وتحسين الخدمات المؤسسية المقدمة للموظفيـن، هذا النهج الشامل سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة النادي على الساحة الدولية.
الهوية المؤسسية: تحديث الهوية المؤسسية وشعار النادي في ضوء اللوائح والتوجيهات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع خبراء التسويق والتصميم بالتنسيق مع أعضاء الشرف السابقين وأعضاء الجمعية العمومية في المؤسسة غير الربحية بما يتماشى مع متطلبات الاتحادات القارية فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق واسعة للشراكات التي تحقق أهدافنا التجارية والتسويقية.
من جانبه صرح رون غورلي الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي قائلاً: "تمثـل الإستراتيجية الجديدة للشركة حجر الأساس وذلك انطلاقاً من إرثنا التاريخي والمسيرة العريقة للنادي الأهلي للمضي قدماً نحو النجاح والتقدم على المدى البعيد، تغطي رؤيتنا الجديدة آفاقاً شاملة، بدءاً من تطوير البنية التحتية الرياضية وصولاً إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، كل ذلك بهدف خدمة جماهيرنا الكريمة وتلبيـة تطلعاتهم لتحقيق المنجزات، كما يشرفني أن أحظى بفرصة قيادة شركة نادي الأهلي في هذا التوقيت المهم الذي تحظى فيه الرياضة بكل الدعم وسبل التقدم وكلي ثقة بنجاح هذه الإستراتيجية الواعدة في نادينا العريق".