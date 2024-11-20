الأهلي يعلن خطته الإستراتيجية للعقد القادم.. تعرف عليها

من جانبه صرح رون غورلي الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي قائلاً: "تمثـل الإستراتيجية الجديدة للشركة حجر الأساس وذلك انطلاقاً من إرثنا التاريخي والمسيرة العريقة للنادي الأهلي للمضي قدماً نحو النجاح والتقدم على المدى البعيد، تغطي رؤيتنا الجديدة آفاقاً شاملة، بدءاً من تطوير البنية التحتية الرياضية وصولاً إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، كل ذلك بهدف خدمة جماهيرنا الكريمة وتلبيـة تطلعاتهم لتحقيق المنجزات، كما يشرفني أن أحظى بفرصة قيادة شركة نادي الأهلي في هذا التوقيت المهم الذي تحظى فيه الرياضة بكل الدعم وسبل التقدم وكلي ثقة بنجاح هذه الإستراتيجية الواعدة في نادينا العريق".