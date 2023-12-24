رياضة
بتدريب استرجاعي .. "الاتفاق" يفتح صفحة "الحزم"
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد في الملعب الرديف بالنادي، وذلك تحضيرًا لاستضافة الحزم، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة "النصر"، فيما خضع بقية اللاعبين لتمارين لياقية في الصالة الرياضية، ثم استكمل بقية اللاعبين التدريبات اللياقية في الملعب، بعد ذلك أدى اللاعبون تدريب المربعات عبر مجموعتين، ثم طبقوا عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب.