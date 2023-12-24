بتدريب استرجاعي .. "الاتفاق" يفتح صفحة "الحزم"

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة "النصر"، فيما خضع بقية اللاعبين لتمارين لياقية في الصالة الرياضية، ثم استكمل بقية اللاعبين التدريبات اللياقية في الملعب، بعد ذلك أدى اللاعبون تدريب المربعات عبر مجموعتين، ثم طبقوا عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب.