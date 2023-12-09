توَّجه "عبدالله بن فهد".. الإيطالي "إيمانويل" بطل شوط "قفز السعودية"

ونجح الفارس الإيطالي المصنف الـ26 عالميًّا في خطف اللقب في ختام أشواط الأسبوع الأول من البطولة لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن قدره 35.09 ثانية، فيما حل الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد في المركز الثاني بـ(36.09 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس الياباني مايك كاواي (38.52 ثانية).