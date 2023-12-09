توَّجه "عبدالله بن فهد".. الإيطالي "إيمانويل" بطل شوط "قفز السعودية"

توَّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو بلقب شوط "قفز السعودية"، وذلك في ختام الأسبوع الأول من البطولة لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الفارس الإيطالي المصنف الـ26 عالميًّا في خطف اللقب في ختام أشواط الأسبوع الأول من البطولة لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن قدره 35.09 ثانية، فيما حل الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد في المركز الثاني بـ(36.09 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس الياباني مايك كاواي (38.52 ثانية).
وفي شوط نهائي الفئة المتوسطة لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) حقق الفارس السعودي خالد المبطي المركز الأول؛ وذلك بعد أنهى الشوط بزمن قدره 33.51 ثانية، فيما حل الفارس السعودي كمال باحمدان ثانيًا (33.79 ثانية)، ثم جاء الفارس الألماني ديفيد ويل المصنف رقم 30 عالميًّا ثالثًا بـ(33.99 ثانية).
وكان اليوم الثاني قد انطلق بشوط "السرعة" ـ ارتفاع 1.20 متر لفئة النجمة الواحدة، وتُوج بالمراكز الثلاثة الأولى (بالترتيب) الفرسان السعوديون (عبدالعزيز قحل بزمن قدره 51.00 ثانية، محمد آل هادي - 52.05 ثانية، مشهور العثيم-52.25 ثانية).
وفي شوط "قفز السعودية"، ارتفاع 1.30 متر، لفئة النجمة الواحدة، تُوج الفارس البحريني سامي الغزاوي بالمركز الأول بزمن قدره 52.83 ثانية، وحل ثانيًا الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي (55.63 ثانية)، وجاء في المركز الثالث السعودي محمد زويلة (75.10 ثانية).