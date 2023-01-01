استعدادًا لخليجي 25 .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

وتضم قائمة المنتخب السعودي لكأس الخليج 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبد الباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.