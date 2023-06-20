الدرعية تستضيف جولتي فورمولا إي 2024 الثانية والثالثة

وتقع حلبة الدرعية، التي تمتد على مسافة 2.495 كم، على مشارف العاصمة السعودية الرياض، وتقع ضمن المناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، وتتضمّن 21 منعطفًا. وتعد الدرعية الحلبة المفضلة للسائقين باعتبارها واحدةً من أكثر الحلبات تطلبًا ضمن الموسم لموازنة إدارة الطاقة والقوة المباشرة.