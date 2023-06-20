الدرعية تستضيف جولتي فورمولا إي 2024 الثانية والثالثة

أعلنت وزارة الرياضة، يوم الثلاثاء، استضافة الدرعية التاريخية، الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لمنافسات بطولة العالم سباق "إي بي بي إي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية"، خلال الفترة من 26 حتى 27 يناير 2024، على حلبة الدرعية.
وبث الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو من نسخ سابقة لبطولة فورمولا إي، التي جرت على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.595 كلم، كما تضمنت المقاطع أيضًا أبرز المعالم في منطقة الدرعية المستضيفة للحدث العالمي.
وتستضيف الدرعية سباق فورمولا إي للمرة السادسة في تاريخها آخرها نسخة 2023 التي جرت في يناير الماضي تحت مسمى "سباق كور الدرعية إي بري 2023" بمشاركة 22 متسابقًا من 11 فريقًا عالميًا.
وتقع حلبة الدرعية، التي تمتد على مسافة 2.495 كم، على مشارف العاصمة السعودية الرياض، وتقع ضمن المناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، وتتضمّن 21 منعطفًا. وتعد الدرعية الحلبة المفضلة للسائقين باعتبارها واحدةً من أكثر الحلبات تطلبًا ضمن الموسم لموازنة إدارة الطاقة والقوة المباشرة.
وتعد بطولة سباق "إي بي بي إي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية المعتمدة كبطولة دولية من قِبل الاتحاد الدولي للسيارات أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة وتعد أهداف البطولة الرئيسة هي مواجهة التغيّر المناخي وتحقيق مستقبل أفضل من خلال السباق بتطبيق مبادرات مستمرة في جميع أنحاء العالم في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتُسهم "فورمولا إي" بشكل كبير في تطوير التقنيات الجديدة والطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية.