في "ديربي جدة" وبالنتيجة ذاتها .. الأهلي أخذ "الإتي" ذهابًا وإيابًا

وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 50 ألف متفرج، كرر فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف دون مقابل ، في "ديربي جدة" الكبير، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الاثنين، في افتتاح الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية؛ الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم السلوفيني " راد أوبرينوفيتش" وسط حضور جماهيري كبير من قِبل أنصار الفريقين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب "فراس البريكان" في "د34" بعد عرضية مثالية من زميله "فيرمينو"، أسكنها شباك حارس الأصفر عبد الله المعيوف.
كما شهد الشوط الأول ضياع فرصتين للاعب الاتحاد" رومارينهو" بعد تمريرتين من "كريم بنزيما".
كما هو الحال أضاع "رياض محرز" كرة سهلة داخل الصندوق الاتحادي في "د 45" كانت كافية لتعديل النتيجة.
وفي الشوط الثاني تألق حارس الأهلي "إدوارد ميندي" وتحديدًا في "د 52" في التصدي لرأسية مدافع الاتحاد "كادش".
كما أضاع "بنزيما" فرصة التعديل مرة أخرى في "د 74" بعد كرة مرتدة جانبها الصواب.
حاول الاتحاد تعديل النتيجة لكن الوقت لم يسعفه، ليكرر الأهلي نتيجة الدور الأول بهدف دون رد.
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الاتحاد رابعًا برصيد 46 نقطة.