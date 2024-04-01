في "ديربي جدة" وبالنتيجة ذاتها .. الأهلي أخذ "الإتي" ذهابًا وإيابًا

وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 50 ألف متفرج، كرر فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف دون مقابل ، في "ديربي جدة" الكبير، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الاثنين، في افتتاح الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية؛ الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم السلوفيني " راد أوبرينوفيتش" وسط حضور جماهيري كبير من قِبل أنصار الفريقين.