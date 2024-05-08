نزال الملاكمة الأسطوري.. توقَّع الفائز بين "فيوري" و"أوسيك" واكسب 100 ألف دولار

ولم يعرف بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري الخسارة؛ إذ سيطر على لقب بطل القسم منذ أن أطاح بفلاديمير كليتشكو في نوفمبر 2015، وبعد أن توقف لأسباب شخصية عاد تايسون مرة أخرى لينتزع لقب WBC العالمي من وايلدر بفوزه بالضربة القاضية في الجولة السابعة في مباراة العودة في فبراير 2020، وفي لقائهما الثالث في 2021 استطاع فيوري التعافي بعد سقوطه مرتين على الحلبة، وفاز على وايلدر في الجولة الحادية عشرة، كما تمكن في 2022 من الفوز في مباراتين على ديليان وايت وديريك تشيسورا بعد إيقاف الحكم كل من المباراتين.