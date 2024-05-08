نزال الملاكمة الأسطوري.. توقَّع الفائز بين "فيوري" و"أوسيك" واكسب 100 ألف دولار

إذا كنت من عشاق الملاكمة فإن "حلبة النار"، الحدث الذي يترقبه الملايين حول العالم، الذي سيقام في العاصمة الرياض، الذي سيجمع بين أفضل الملاكمين في العالم في الوزن الثقيل، يخصك بالتحديد، بل قد تكسب 100 ألف دولار أمريكي.
النزال الأسطوري الذي سيجمع بين بطل العالم في الوزن الثقيل "تايسون فيوري" والملاكم الموهوب "أولكسندر أوسيك"، الذي سيقام في 18 مايو الجاري 2024 في الرياض، تحرص من خلاله الهيئة العامة للترفيه على جذب الأحداث النوعية؛ إذ يستحق الشعب السعودي أن تُنقل إليه الأحداث العالمية في قلب السعودية ضمن كثير من الأحداث الاستثنائية لمزيد من الإثارة والتشويق.
ويأتي إعلان الهيئة، الذي نشره المستشار تركي آل الشيخ على حسابه على منصة X، حول جوائز ضخمة للتوقع الصحيح للفائز في النزال الأسطوري المرتقب "Ring of Fire"، التي تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، ضمن الحرص على إشراك عشاق اللعبة في أحداثها، والعيش معهم في أجواء الإثارة والتنافسية والتشويق، وذلك قبل هذه النزالات الكبرى.
ولم يعرف بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري الخسارة؛ إذ سيطر على لقب بطل القسم منذ أن أطاح بفلاديمير كليتشكو في نوفمبر 2015، وبعد أن توقف لأسباب شخصية عاد تايسون مرة أخرى لينتزع لقب WBC العالمي من وايلدر بفوزه بالضربة القاضية في الجولة السابعة في مباراة العودة في فبراير 2020، وفي لقائهما الثالث في 2021 استطاع فيوري التعافي بعد سقوطه مرتين على الحلبة، وفاز على وايلدر في الجولة الحادية عشرة، كما تمكن في 2022 من الفوز في مباراتين على ديليان وايت وديريك تشيسورا بعد إيقاف الحكم كل من المباراتين.
ولعب الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك العديد من المباريات، وفاز فيها كلها، وحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2012، ثم انتقل إلى صفوف الوزن الثقيل بعد هيمنته على لقب وزن الطراد بلا منازع، كما دافع عن ألقابه بالفوز في الجولة التاسعة على دانييل دوبوا في أغسطس، ويأمل بالانضمام إلى إيفاندر هوليفيلد باعتباره البطل الوحيد بلا منازع في وزن الطراد الذي يكرر هذا الأمر في الوزن الثقيل.