الهلال يكشف عن برامج مصابيه.. وجانغ هيون سو والدوسري يغيبان لقرابة 4 أشهر

كشف نادي الهلال ثالث ترتيب دوري روشن عن الحالة الصحية للخماسي المصاب من الفريق الكروي الأول، وذلك عقب أربعة أيام من نهاية منافسات الموسم الكروي 2022/2023م.
وذكر النادي من خلال "أنفوجرافيك" نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن إصابة قائد الفريق سلمان الفرج هي في عظمة الساق، سيخضع خلالها اللاعب لبرنامج علاجي تحت متابعة الجهاز الطبي للنادي، والذي سيقيم حالته الطبية قبل انطلاق المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.
وأشار إلى أن المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو أُصيب بورم حميد في الغدة اللمفاوية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي تتراوح مدته ما بين ثلاثة أشهر إلى أربعة.
وأوضح النادي أن المدافع الشاب خليفة الدوسري أجرى عملية جراحية في الكتف في شهر مايو الماضي، مما يعني خضوعه لبرنامج علاجي تتراوح مدته ما بين ثلاثة أشهر إلى أربعة.
فيما أكد أن اللاعبين عبدالإله المالكي ومتعب المفرج قد أكملا برنامجهما التأهيلي واللياقي.