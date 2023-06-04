الهلال يكشف عن برامج مصابيه.. وجانغ هيون سو والدوسري يغيبان لقرابة 4 أشهر

وذكر النادي من خلال "أنفوجرافيك" نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن إصابة قائد الفريق سلمان الفرج هي في عظمة الساق، سيخضع خلالها اللاعب لبرنامج علاجي تحت متابعة الجهاز الطبي للنادي، والذي سيقيم حالته الطبية قبل انطلاق المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.