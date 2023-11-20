وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلنان إقامة النسخة الرابعة من "طواف العلا" بمشاركة 119 دراجاً

وأضاف الوثلان: "توقيع هذه المذكرة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يعدّ خطوة أساسية، تتماشى مع أهداف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات، والتي سيكون لها أثر في تعزيز مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتصبح المملكة وجهة رئيسية للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة كبرى البطولات العالمية، كما أن إقامة هذا السباق في محافظة العلا للمرة الثالثة على التوالي، يعود إلى تمتعها بموقع جغرافي مميز، وطبيعة خلابة، ومسارات سباق وضعت وفق معايير عالمية".