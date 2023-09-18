مدرب بيرسبوليس: سعادتنا ليست برونالدو فقط فـ"النصر" لديه عدة لاعبين مهمين

تحدث يحيى غلمحمدي مدرب نادي بيرسبوليس الإيراني عن وجود فريق النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بإيران، وعن مواجهة الفريق المرتقبة غداً.
ويواجه "النصر" غداً الثلاثاء برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2023/ 2024.
وقال غلمحمدي: "نحن نشعر بالسعادة بقدوم لاعب أسطورة مثل كريستيانو رونالدو إلى إيران، ولكن الأمر فقط ليس وجود رونالدو بالنصر، بل إنه فريق يمتلك لاعبين مهمين آخرين".
وأضاف مدرب برسبوليس: "تحدثت مع لاعبینا، وأوضحت لهم أننا يجب علينا الدفاع بشكل جيد كفريق منظم، فيجب أن يكون لدينا دفاع محكم أمام النصر".
وتابع المدرب حديثه: "سنواجه مشاكل أمام النصر إذا وجدوا مساحة كبيرة، لذا علينا تقديم أداء جيد أمام النادي السعودي، وأن نفرض سيطرتنا على المباراة".
وختم مدرب برسبوليس حديثه: "يجب أن نشكر لاعبينا، الذين جعلوا هؤلاء اللاعبين يأتون إلى آسيا، والآن جاءوا إلى إيران".