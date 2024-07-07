"ستيفن جيرارد": الدوري السعودي رائع واللاعبون الكبار مستمرون في القدوم إليه

عبّر "ستيفن جيرارد" المدير الفني لنادي الاتفاق عن سعادته بالتواجد حاليًا في الدوري السعودي للمحترفين، والذي اعتبره واحدًا من أهم البطولات في العالم.
وتحدث جيرارد عن تجربته مع دوري المحترفين السعودي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق"، والمذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر.
وفي حديثه عن شعوره خلال الموسم الأول لتواجده في الدوري السعودي، قال جيرارد: "في البداية كنت أشعر بالشغف والقلق، فالأمر كان يمثل تحديًا كبيرًا".
وأوضح أن فريق الاتفاق كان من ضمن أكبر 6 فرق في دوري المحترفين السعودي، إلا أنه حقق الآن تقدمًا ملحوظًا، كما أننا نستعد بشكل أفضل للموسم المقبل، خاصة وأن الفريق لديه "لاعبون رائعون"، بحسب تعبيره.
وتحدّث جيرارد عن شكل المنافسات داخل دوري روشن، مؤكدًا أن الدوري السعودي صعب خاصة أنه يضم كبار اللاعبين الذين يجعلون الأمر أكثر تنافسية.
وأضاف أن الدوري السعودي سوف يواصل مشواره في أن يكون أكثر قوة في الفترة المقبلة.
وتطرّق المدير الفني للاتفاق إلى تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الدوري السعودي، إذ قال: "إنه اللاعب الأكثر تأثيرًا، فقدومه إلى الدوري السعودي زاد من التنافسية، وأخذ البطولة إلى مستوى آخر".
وأضاف: "رونالدو سفير رائع للكرة العالمية؛ بسبب معدلات أدائه وتفرّده، إذًا فهو النموذج المثالي لأي لاعب يرغب في أن يواصل مسيرته في كرة القدم، كما أنه ظاهرة عالمية، بدليل أن الكثيرين يتأثرون بقراراته".
وواصل جيرارد: "أعتقد أن المزيد من اللاعبين سوف يلتحقون بالدوري السعودي في الفترة القادمة، فهو دوري مذهل".