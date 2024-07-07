"ستيفن جيرارد": الدوري السعودي رائع واللاعبون الكبار مستمرون في القدوم إليه

وأوضح أن فريق الاتفاق كان من ضمن أكبر 6 فرق في دوري المحترفين السعودي، إلا أنه حقق الآن تقدمًا ملحوظًا، كما أننا نستعد بشكل أفضل للموسم المقبل، خاصة وأن الفريق لديه "لاعبون رائعون"، بحسب تعبيره.