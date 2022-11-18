الاتحاد يكشف عن طبيعة إصابة البرازيلي برونو هنريكي وزكريا هوساوي

أعلن نادي الاتحاد اليوم الجمعة، أن الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي برونو هنريكي، أظهرت حاجته للراحة لمدة خمسة أيام.
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى البرازيلي برونو هنريكي لاعب الفريق الكروي الأول فحوصات طبية على موضع إصابته العضلية لدى مستشفى فقيه الجامعي، وأظهرت حاجته للراحة لمدة 5 أيام قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية".
وتابع: "فيما واصل اللاعب زكريا هوساوي برنامجه العلاجي وفقاً للخطة العلاجية الموضوعة له".
وكان اللاعب زكريا هوساوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.