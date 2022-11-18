الاتحاد يكشف عن طبيعة إصابة البرازيلي برونو هنريكي وزكريا هوساوي

وكان اللاعب زكريا هوساوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.