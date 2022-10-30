السعودي "سند السفياني" بطلًا للعالم في الكاراتيه وزن +84 كجم

توج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سند سفياني، من درجة الأولمبي، بطلًا للعالم بعد تحقيقه ذهبية وزن +84 كجم في بطولة العالم الـ"12" للكاراتيه لفئة الناشئين والشباب والأولمبي، المقامة منافساتها في مدينة قونية التركية.
فيما أحرز زميلاه: علي مقرّي، وعبدالعزيز السيف "درجة الشباب"، فضيتي وزني "-68 كجم، -61 كجم" ليحقق الأخضر إنجازًا نوعيًّا غير مسبوق، وذلك عبر بلوغ 3 لاعبين سعوديين لنهائي العالم لأول مرة.
وأنهى المنتخب السعودي للكاراتيه مشاركته في بطولة العالم الـ"12" للكاراتيه لفئة الناشئين والشباب والأولمبي في قونية بتركيا، بتحقيق 3 ميداليات: ذهبية، وفضيتين، وسط مشاركة 1778 لاعبًا يمثلون 98 دولة.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز، مثمنًا في هذا الصدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ دعمهما ومتابعتهما المستمرة عن كثب؛ حيث كان لها الأثر البالغ في ترجمة الأحلام والرؤى إلى واقع ملموس تعيشه الرياضة السعودية عمومًا والكاراتيه خصوصًا؛ مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي وجعلنا نشاهد أبطالًا في مختلف الفئات والأوزان.
وأكد الشهري أن الاتحاد السعودي للكاراتيه يعمل وفق إستراتيجية واضحة وطموحات منبثقة عن رؤية المملكة الطموحة 2030، مشيرًا إلى حرصه على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لرياضة المملكة.
يذكر أن المنتخب السعودي شارك في البطولة بـ20 لاعبًا من مختلف الفئات والأوزان، وذلك بعد معسكر إعدادي في الرياض، بإشراف مدرب الكاتا الدكتور رضا يوسف، ومدربَي القتال: منير أفقير، ويورجان، بعد مشاركة استمرت 5 أيام، فيما رأس البعثة للبطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القرني، إضافة إلى مشاركة 3 حكام سعوديين، في إدارة منافسات البطولة؛ وهم: حسن دغريري، وعمر الرشيد، ومرعي البيشي.