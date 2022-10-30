السعودي "سند السفياني" بطلًا للعالم في الكاراتيه وزن +84 كجم

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز، مثمنًا في هذا الصدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ دعمهما ومتابعتهما المستمرة عن كثب؛ حيث كان لها الأثر البالغ في ترجمة الأحلام والرؤى إلى واقع ملموس تعيشه الرياضة السعودية عمومًا والكاراتيه خصوصًا؛ مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي وجعلنا نشاهد أبطالًا في مختلف الفئات والأوزان.