ليفربول يرفض عرضاً ضخماً لانتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض، اليوم الجمعة، عرضًا رسميًا أوليًا من نادي الاتحاد السعودي للتوقيع مع نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وذكرت أن ليفربول رفض العرض المقدم من نادي الاتحاد لضم النجم المصري صلاح، والذي بلغت قيمته 100 مليون جنيه إسترليني إضافة لـ50 مليون كإضافات.
وأشارت التقارير أن هناك توقعات تشير لعودة نادي الاتحاد لتقديم عرض آخر قد يقترب من حاجز الـ200 مليون جنيه إسترليني.
وقال ديفيد أورنيستن الصحافي البريطاني المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين إن نادي ليفربول رفض عرضاً رسمياً من الاتحاد السعودي قيمته 150 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى مكافآت ضخمة في العرض.
وأكد الصحفي أن نادي ليفربول مُصرُّ على موقفه المتمثل في عدم بيع النجم المصري صلاح.
ويسعى النادي الإنجليزي الحفاظ على نجمه محمد صلاح مهما كانت العروض المقدمة له، حسب ما أفاد به مدربه يورغن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم تأهباً لمباراة أستون فيلا ضمن الدوري الإنجليزي.