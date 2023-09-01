ليفربول يرفض عرضاً ضخماً لانتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض، اليوم الجمعة، عرضًا رسميًا أوليًا من نادي الاتحاد السعودي للتوقيع مع نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .