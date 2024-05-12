البطل الكبير.. CNN تشيد بالهلال بعد تتويجه بالدوري للمرة الـ19

أشادت شبكة "CNN" في نسختها البرازيلية بتتويج الهلال، أمس، رسمياً ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ19 في تاريخه بعد فوزه على الحزم.
وفاز الهلال مساء أمس على نظيره الحزم بنتيجة (4 / 1)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري السعودي؛ ليتوج بالبطولة قبل 3 جولات على النهاية.
وقالت الشبكة: "الهلال بقيادة خورخي جيسوس بطل السعودية قبل ثلاث جولات من النهاية، وجاء اللقب المنتظر بعد الفوز على الحزم بنتيجة (4 / 1).
وتابعت: "الهلال هو البطل الكبير للبطولة السعودية، وتأكد حصوله رسمياً على اللقب، أمس، بعد تغلبه على الحزم، في الرياض، ضمن الجولة 31 للمسابقة.
وأضافت قائلة: "مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة، لم يعد النصر قادراً على اللحاق بالهلال صاحب المركز الأول في الترتيب، فقد وصل فريق جيسوس إلى 89 نقطة، بفارق 12 نقطة عن فريق كريستيانو رونالدو".
واستطردت موضحة: "الآن وصل الهلال، البطل الحالي للبطولة السعودية، إلى لقبه التاسع عشر؛ ليصبح فريق خورخي جيسوس ونيمار هو أعظم بطل في تاريخ البطولة".