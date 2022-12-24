كأس السوبر السعودي: كلاسيكو ناري.. وقمة بين بطلَيْ الدوري والكأس

ويشارك الهلال في كأس السوبر بصفته بطلاً للدوري السعودي خلال الموسم الكروي المنصرم، والاتحاد بصفته وصيفًا له، أما الفيحاء فيشارك بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين، في حين تأتي مشاركة النصر بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي بعدما احتل الهلال المركز الثاني في كأس الملك.