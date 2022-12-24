كأس السوبر السعودي: كلاسيكو ناري.. وقمة بين بطلَيْ الدوري والكأس

سُحبت اليوم السبت قرعة كأس السوبر السعودي 2023 بنظامه الجديد في استوديوهات قنوات SSC الرياضية بمدينة الرياض، بحضور ممثلي الأندية المشاركة (الفيحاء، الهلال، الاتحاد والنصر).
وأسفرت القرعة عن كلاسيكو ناري، يجمع بين النصر والاتحاد، في حين ستجمع المواجهة الثانية بين الهلال بطل الدوري والفيحاء بطل كأس الملك.
وستُقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي بنظام التجمع بمدينة الرياض، خلال الفترة من 29-24 يناير المقبل.
وبحسب نظام البطولة، ستبدأ انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح.
ويشارك الهلال في كأس السوبر بصفته بطلاً للدوري السعودي خلال الموسم الكروي المنصرم، والاتحاد بصفته وصيفًا له، أما الفيحاء فيشارك بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين، في حين تأتي مشاركة النصر بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي بعدما احتل الهلال المركز الثاني في كأس الملك.