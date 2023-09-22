انطلاق منافسات دور الـ32 لبطولة خادم الحرمين الشريفين.. غدًا

تنطلق غدًا مباريات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين للموسم الرياضي 2023- 2024 بإقامة 4 مباريات، وتستمر لمدة أربعة أيام، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.
وستُقام أربع مباريات غدًا الأحد، وسيكون هذا هو الحال على مدار الأيام الثلاثة التي تليه.
وستنطلق المباريات بمواجهة التعاون مع ضيفه القادسية، والاتفاق مع جدة، والحزم مع العربي، والشباب مع الباطن، وذلك على ملاعب الأندية المذكورة أولاً.
ويوم الاثنين يستضيف حامل اللقب الهلال فريق الجبلين، ويلاقي النجمة ضيفه الرائد، فيما يلعب ضمك مع القيصومة، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع النصر مع مضيفه أُحد.
أما مباريات الثلاثاء فيواجه فيها العين نظيره الأهلي، بينما يلاقي فريق الرياض ضيفه الفيحاء، ويحل الطائي ضيفًا على الفيصلي، بينما يواجه الاتحاد بطل الدوري فريق الخلود على ملعب الأخير.
وتختتم مباريات دور الـ32 يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر بإقامة 4 مباريات أيضًا؛ إذ يواجه العروبة فريق الوحدة، ويستضيف الفتح نظيره الأخدود، ويلاقي فريق أبها نظيره فريق هجر، في حين يواجه الخليج العدالة.
الجدير ذكره أن منافسات البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وفق المواعيد المحدد بالروزنامة.
يُذكر أن النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين شهدت فوز الهلال باللقب بعد فوزه على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.