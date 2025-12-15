"رينارد": لم نحقق النتيجة المرجوة أمام الأردن.. وسهام اللوم تتجه نحو المدرب

أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، عن أسفه لعدم تحقيق النتيجة التي كان يتطلع إليها "الأخضر" في مواجهة نصف نهائي كأس العرب 2025 أمام منتخب الأردن، والتي انتهت بخسارة المنتخب السعودي بهدف دون مقابل.
وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بمدينة الخور في قطر: "لم تكن هذه النتيجة التي كنا نرغب في تحقيقها اليوم، ونهنئ المنتخب الأردني على الفوز والتأهل".
وأشار إلى أن المنتخب الأردني قدّم مباراة دفاعية منضبطة، ونجح في إغلاق المساحات بشكل كامل، ما صعّب مهمة لاعبي "الأخضر" في الوصول إلى المرمى واستثمار الفرص.
وأضاف رينارد: "حينما تكون النتيجة غير إيجابية، فإن سهام اللوم تتجه إلى المدرب"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مشوار المنتخب السعودي في البطولة لم ينتهِ بعد.
وأوضح أن المنتخب سيواصل الاستعداد لمواجهة تحديد المركز الثالث أمام منتخب الإمارات، المقررة يوم الخميس المقبل، في ختام مشاركته بالبطولة.