"رينارد": لم نحقق النتيجة المرجوة أمام الأردن.. وسهام اللوم تتجه نحو المدرب

وأضاف رينارد: "حينما تكون النتيجة غير إيجابية، فإن سهام اللوم تتجه إلى المدرب"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مشوار المنتخب السعودي في البطولة لم ينتهِ بعد.