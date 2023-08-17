في افتتاح بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة.. الأخضر السعودي يتغلب على قطر

كسب المنتخب السعودي للناشئين نظيره منتخب قطر بثلاثة أشواط نظيفة مع انطلاقة اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة في نسختها الأولى التي تستضيفها مدينة جدة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الوفود المشاركة، وقدم الأخضر مستوى أكثر من رائع بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد المحكم الذي حصد العديد من النقاط.