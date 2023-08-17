في افتتاح بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة.. الأخضر السعودي يتغلب على قطر

كسب المنتخب السعودي للناشئين نظيره منتخب قطر بثلاثة أشواط نظيفة مع انطلاقة اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة في نسختها الأولى التي تستضيفها مدينة جدة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الوفود المشاركة، وقدم الأخضر مستوى أكثر من رائع بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد المحكم الذي حصد العديد من النقاط.
وجاءت نتائج المباريات الأخرى فوز البحرين على الكويت بثلاثة أشواط نظيفة، في حين فاز الأردن على لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وسبق لقاء الأخضر حفل افتتاح مبسط اشتمل على عددٍ من ألوان الفن السعودي قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي الافتتاح الرسمي للبطولة بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة وتمنى التوفيق للجميع.
وتُقام غدًا الجمعة في اليوم الثاني من البطولة أربع مباريات يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب الأردني 6 مساء ويلعب لبنان مع قطر 2 ظهرًا ويلتقي الكويت مع سوريا 4 عصرًا وتختتم المباريات بمواجهة البحرين والإمارات 8 مساء.