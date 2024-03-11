رياضة

مدرب الهلال "خيسوس" : أدرك أهمية وصعوبة لقاء الغد.. و"العويس": ستشهد المباراة تفاصيل مهمة

في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الاتحاد الآسيوية
خيسوس مدرب نادي الهلال
خيسوس مدرب نادي الهلال

جاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق وشقيقه الاتحاد .

وأضاف: "ندرك أهمية وصعوبة لقاء الغد ونملك لاعبين قادرين على تجاوز المباراة والتأهل، يجب على لاعبينا أن يظهروا ثقتهم ورغبتهم العالية بالفوز ، يعتبر لعب المباراة في شهر رمضان مؤثرًا على الفريقين وليس على فريق معين والمهم هي جودة ورغبة اللاعب بالحسم " .

وأتم "خيسوس": قدمنا إلى جدة بجميع اللاعبين الأجانب؛ نظراً لأننا سنخوض آخر تدريب مساء اليوم وسنحدد من الذي يشارك منهم.

من جانبه، قال الحارس محمد العويس: ستجمع مباراة الغد بين فريقين يعتبران من كبار القارة لما يملكانه من ثقة عالية لخوض مثل هذه اللقاءات ، ستشهد المباراة تفاصيل مهمة وكثيرة، ونأمل أن نحقق الانتصار فيها.

وأضاف: "أملك تجارب كثيرة في مسيرتي بأن أعود من الإصابة وأشار في مباريات قوية ، أنا جاهز لخدمة الفريق في أي وقت وأشكر الجهاز الفني على ثقته" .

نادي الاتحاد
نادي الهلال
دوري أبطال آسیا

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