مدرب الهلال "خيسوس" : أدرك أهمية وصعوبة لقاء الغد.. و"العويس": ستشهد المباراة تفاصيل مهمة

جاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق وشقيقه الاتحاد .
وأضاف: "ندرك أهمية وصعوبة لقاء الغد ونملك لاعبين قادرين على تجاوز المباراة والتأهل، يجب على لاعبينا أن يظهروا ثقتهم ورغبتهم العالية بالفوز ، يعتبر لعب المباراة في شهر رمضان مؤثرًا على الفريقين وليس على فريق معين والمهم هي جودة ورغبة اللاعب بالحسم " .
وأتم "خيسوس": قدمنا إلى جدة بجميع اللاعبين الأجانب؛ نظراً لأننا سنخوض آخر تدريب مساء اليوم وسنحدد من الذي يشارك منهم.
من جانبه، قال الحارس محمد العويس: ستجمع مباراة الغد بين فريقين يعتبران من كبار القارة لما يملكانه من ثقة عالية لخوض مثل هذه اللقاءات ، ستشهد المباراة تفاصيل مهمة وكثيرة، ونأمل أن نحقق الانتصار فيها.
وأضاف: "أملك تجارب كثيرة في مسيرتي بأن أعود من الإصابة وأشار في مباريات قوية ، أنا جاهز لخدمة الفريق في أي وقت وأشكر الجهاز الفني على ثقته" .