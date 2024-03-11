مدرب الهلال "خيسوس" : أدرك أهمية وصعوبة لقاء الغد.. و"العويس": ستشهد المباراة تفاصيل مهمة

من جانبه، قال الحارس محمد العويس: ستجمع مباراة الغد بين فريقين يعتبران من كبار القارة لما يملكانه من ثقة عالية لخوض مثل هذه اللقاءات ، ستشهد المباراة تفاصيل مهمة وكثيرة، ونأمل أن نحقق الانتصار فيها.