رونالدو بنشوة الانتصار: المشوار لا يزال طويلًا.. ولا أحد يحسم الدوري في منتصف الموسم

وعن الغيابات التي عانى منها الفريق في اللقاء، أوضح قائلًا: "نفتقد سيماكان وساديو ماني، ورغم هذه الظروف الجميع حاضر لمساعدة بعضه البعض، واعتبارًا من الغد سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، ونسير خطوة بخطوة نحو التطور وتحقيق الانتصارات".