لاعب الهلال "سالم الدوسري": ضغط المباريات أثر علينا أمام ضمك

قال لاعب فريق الهلال الكروي الأول سالم الدوسري إن ضغط المباريات أثر على فريقه ،بعد التعادل الإيجابي أمام ضمك 1/1، اليوم الخميس ، في افتتاح جولة اليوم الوطني 93" نحلم ونحقق " ، السابعة من دوري روشن .
وأشار الدوسري إلى أن الفريق بات يلعب 3 مباريات خلال 6 أيام ، محلياً وآسيوياً ، وهذا ما يسبب ضغطاً كبيراً على اللاعبين .
وتابع الدوسري للناقل الحصري بعد المباراة ssc: "لا أختلق الأعذار، لكننا نلعب كل يومين مباراة، في مسابقات مختلفة، وهذا الأمر يسبب ضغطاً على اللاعبين من ناحية المجهود والمستوى ، ونعد جماهيرنا بالتعويض".