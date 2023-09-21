لاعب الهلال "سالم الدوسري": ضغط المباريات أثر علينا أمام ضمك

قال لاعب فريق الهلال الكروي الأول سالم الدوسري إن ضغط المباريات أثر على فريقه ،بعد التعادل الإيجابي أمام ضمك 1/1، اليوم الخميس ، في افتتاح جولة اليوم الوطني 93" نحلم ونحقق " ، السابعة من دوري روشن .