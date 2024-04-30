لاعب الهلال "سعود عبد الحميد" بعد تجاوز الاتحاد في بطولة "كأس الملك" : طرد "سافيتش" أثر علينا

وقال سعود عبد الحميد في تصريحات عقب المباراة للناقل الرسمي ssc : "طرد سافيتش أثر علينا فقد اضطررنا إلى الدفاع أكثر، ولكن الحمد لله ساعدت في الهجوم أكثر ووفقت في تسجيل هدف".