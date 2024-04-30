رياضة

لاعب الهلال "سعود عبد الحميد" بعد تجاوز الاتحاد في بطولة "كأس الملك" : طرد "سافيتش" أثر علينا

سعود عبد الحميد لاعب الهلال
سعود عبد الحميد لاعب الهلال

أكد "سعود عبد الحميد" لاعب الهلال أن طرد "سافيتش" بمباراة الفريق أمام الاتحاد قد أثّر على الفريق بشكل سلبي خلال اللقاء.

وفاز الهلال أمام الاتحاد بنتيجة (2 / 1)، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سعود عبد الحميد في تصريحات عقب المباراة للناقل الرسمي ssc : "طرد سافيتش أثر علينا فقد اضطررنا إلى الدفاع أكثر، ولكن الحمد لله ساعدت في الهجوم أكثر ووفقت في تسجيل هدف".

وأضاف لاعب الهلال عن احتفالية الكرسي:"هذه الاحتفالية أخذتها من الدوري الإنجليزي فأعجبت بها وقمت بعملها عقب الهدف".

وعن اعتذاره من جماهير الاتحاد قال "عبد الحميد": "لازم اعتذر من جماهير الاتحاد لأنه فريقي السابق".

نادي الاتحاد
كأس خادم الحرمين الشريفين
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سعود عبد الحميد

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