ألعاب السعودية الثالثة: سفر وسارة يحصدان الذهب في مسابقة مسدس الهواء

توّج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين والفائزات في منافسات الرماية التي أُقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة لعام 2024، بحضور العميد عماد أبو حيمد وشيخة بنت عبدالله الجبير، عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية.