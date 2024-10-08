ألعاب السعودية الثالثة: سفر وسارة يحصدان الذهب في مسابقة مسدس الهواء

توّج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين والفائزات في منافسات الرماية التي أُقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة لعام 2024، بحضور العميد عماد أبو حيمد وشيخة بنت عبدالله الجبير، عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية.
حقق الرامي سفر الدوسري الميدالية الذهبية في منافسات مسابقة مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للرجال، بينما حصل الرامي عطالله العنزي على الميدالية الفضية، وفاز الرامي فهد المطيري بالميدالية البرونزية.
أما في منافسات السيدات، فقد نالت الرامية سارة الحقباني الميدالية الذهبية، بينما حصلت نورة الصقيران على الميدالية الفضية، وفازت الرامية نهى الحسيني بالميدالية البرونزية.
وتختتم منافسات الرماية غدًا الأربعاء بمسابقة رماية أطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال، حيث يتنافس 10 رماة على الميداليات الثلاث.