ضمن تصفيات كأس العالم 2026..الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب إندونيسيا مساء غدٍ الثلاثاء على "ملعب غيلورا بونغ كارنو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة "ملعب غيلورا بونغ كارنو" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.