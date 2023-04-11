هل يرحل "رودي غارسيا" عن تدريب "النصر" خلال الأيام القادمة؟

وقال موقع البرنامج الرسمي عبر "تويتر": إنه من المنتظر أن تُصدر إدارة ‎النصر قرارًا بإقالة غارسيا خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن هناك انقسامًا في الآراء حول إبقائه لبعد مواجهة الهلال، أو رحيله قبل المباراة".