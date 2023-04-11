هل يرحل "رودي غارسيا" عن تدريب "النصر" خلال الأيام القادمة؟

كشف برنامج "رياضة سكوب" عن اقتراب الفرنسي رودي غارسيا، مدرب نادى النصر، من مغادرة الفريق السعودي خلال الأيام المقبلة.
وقال موقع البرنامج الرسمي عبر "تويتر": إنه من المنتظر أن تُصدر إدارة النصر قرارًا بإقالة غارسيا خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن هناك انقسامًا في الآراء حول إبقائه لبعد مواجهة الهلال، أو رحيله قبل المباراة".
وكان النصر قد تعاقد رسميًّا مع رودي غارسيا لمدة موسمين، في يونيو 2022، خلفًا للأرجنتيني ميغيل انخيل روسو.
تولّى رودي البالغ من العمر 59 عامًا، تدريب كلٍّ من: سانت اتيان، ديجون، لومان، ليل، روما، أوليمبيك مارسليا، نادي أولمبيك ليون الفرنسي.
ويحتلّ النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدّر.